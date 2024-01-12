Задержаны два азербайджанских журналиста

В Азербайджане задержали учредителя и главного редактора газеты Gündəlik Bakı Габиля Велиева, сообщили в пресс-службе МВД.

Также сообщается о задержании журналистки Эльнары Гасымовой, об этом рассказал ее адвокат Бахруз Байрамов.

Он отметил, что Гасымова привлечена к уголовной ответственности в связи с уголовным делом Abzas Media. Ей предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса.

Отметим, что по делу Abzas Media по обвинению в контрабанде были арестованы директор сайта Ульви Гасанлы и главный редактор Севиндж Вагифгызы, а также заместитель директора Мухаммед Кекалов и журналистка Наргиз Абсаламова.