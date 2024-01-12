Румынские фермеры не пропускают украинцев

Румынские фермеры заблокировали пункт пропуска с Украиной, сообщает украинская госпогранслужба. Речь идет о КПП "Сирет" напротив украинского пункта "Порубное" в Черновицкой области.

Отмечается, что осложнение движения может быть в обоих направлениях. Блокируются грузовики, пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов производится в обычном режиме.

"На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны", - заявили украинские пограничники.