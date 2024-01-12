Азербайджан передает эстафету Уганде новый поворот
Уганда готовится принять у Азербайджана эстафету председательства в Движении неприсоединения. В эти дни в Кампале идет серьезная подготовка к предстоящему саммиту Движения, повсюду ремонтируются дороги, из-за чего на улицах угандийской столицы наблюдаются заторы.
Саммит Движения неприсоединения, второй по величине международной организации после ООН, начнет свою работу в Кампале 15-го и продлится до 20 января. Президент Уганды Йовери Мусевени примет председательство в Движении от президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Согласно заявлениям официальных лиц Уганды, председательство страны в этой организации продлится два года. По их словам, главной целью предстоящего саммита будет объединение лидеров всего мира для решения насущных глобальных проблем и развития сотрудничества между странами-участницами.
Саммит проходит на фоне опасений, связанных с тем, что в его работе может принять участие Северная Корея, закрывшая во второй половине 2023 года свои посольства в таких важных странах Африки, как Уганда, Гвинея, Сенегал и Ангола.
Некоторые представители «Черного континента» рассматривают этот шаг как стремление КНДР ослабить дипломатические связи с африканскими странами.
По мнению официальных лиц, Северная Корея планирует использовать саммит Движения неприсоединения в Кампале, как площадку для лоббирования собственных интересов.
«После закрытия посольства Уганды всего за три месяца до саммита Движения неприсоединения присутствие в Кампале (представителей Северной Кореи) является неуважением не только по отношению к Уганде, но также по отношению к Африке и государствам-членам Движения неприсоединения, - заявил, в частности, угандийский дипломат, знакомый с ситуацией. - Северная Корея продолжает проводить испытания межконтинентальных баллистических ракет, а также ядерные испытания, которые подрывают мир в международном сообществе».
При этом дипломат отметил, что численность и ранг делегации КНДР на 19-м саммите Движения неприсоединения в Уганде значительно сокращен по сравнению с предыдущими форумами. Что, по его мнению, свидетельствует о снижении интереса Пхеньяна к членству в Движении неприсоединения, а также о сворачивании дипломатической активности Пхеньяна.
Отметим, что на 18-м саммите, которых проходил в 2019 году в Баку, делегацию Северной Кореи возглавляли член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Нам и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Чхве Рён Хэ.
В Движение неприсоединения, которое было основано в 1961 году в разгар холодной войны между Западом и Востоком, входят на данный момент 120 государств - 53 представляют Африку, 39 - Азию, 26 - Латинскую Америку и Карибский бассейн, а также два - Европу.
Несмотря на недавние предупреждения посольств США и Великобритании об опасности посещений Уганды из-за угроз терроризма, организаторы саммита в Кампале заверили международное сообщество и страны-участницы, что обстановка в Уганде абсолютно безопасна.
Напомним, что в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения деятельность этой организации значительно оживилась и наполнилась новым содержанием. Президент Ильхам Алиев недавно рассказал в интервью местным телеканалам о работе в рамках Движения, проделанной по инициативе Азербайджана и, в частности, о создании Бакинской парламентской, молодежной и женской платформ Движения.
«Таким образом, мы продолжим нашу деятельность, в том числе в сфере борьбы с неоколониализмом, - отметил президент Алиев. - И, конечно, как я уже сказал, и вы отметили, Бакинская инициативная группа получила путевку в жизнь, и ее уже никто, никогда и никуда не задвинет. Так что, будем ли мы на ведущих ролях в Движении неприсоединения или нет, Бакинская инициативная группа – это наше детище. И до тех пор, пока колониальные страны не получат свободу, мы будем им в этом помогать».