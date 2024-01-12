Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 20:52

Уганда готовится принять у Азербайджана эстафету председательства в Движении неприсоединения. В эти дни в Кампале идет серьезная подготовка к предстоящему саммиту Движения, повсюду ремонтируются дороги, из-за чего на улицах угандийской столицы наблюдаются заторы. Саммит Движения неприсоединения, второй по величине международной организации после ООН, начнет свою работу в Кампале 15-го и продлится до 20 января. Президент Уганды Йовери Мусевени примет председательство в Движении от президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Согласно заявлениям официальных лиц Уганды, председательство страны в этой организации продлится два года. По их словам, главной целью предстоящего саммита будет объединение лидеров всего мира для решения насущных глобальных проблем и развития сотрудничества между странами-участницами. Саммит проходит на фоне опасений, связанных с тем, что в его работе может принять участие Северная Корея, закрывшая во второй половине 2023 года свои посольства в таких важных странах Африки, как Уганда, Гвинея, Сенегал и Ангола. Некоторые представители «Черного континента» рассматривают этот шаг как стремление КНДР ослабить дипломатические связи с африканскими странами.

По мнению официальных лиц, Северная Корея планирует использовать саммит Движения неприсоединения в Кампале, как площадку для лоббирования собственных интересов. «После закрытия посольства Уганды всего за три месяца до саммита Движения неприсоединения присутствие в Кампале (представителей Северной Кореи) является неуважением не только по отношению к Уганде, но также по отношению к Африке и государствам-членам Движения неприсоединения, - заявил, в частности, угандийский дипломат, знакомый с ситуацией. - Северная Корея продолжает проводить испытания межконтинентальных баллистических ракет, а также ядерные испытания, которые подрывают мир в международном сообществе». При этом дипломат отметил, что численность и ранг делегации КНДР на 19-м саммите Движения неприсоединения в Уганде значительно сокращен по сравнению с предыдущими форумами. Что, по его мнению, свидетельствует о снижении интереса Пхеньяна к членству в Движении неприсоединения, а также о сворачивании дипломатической активности Пхеньяна. Отметим, что на 18-м саммите, которых проходил в 2019 году в Баку, делегацию Северной Кореи возглавляли член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Нам и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Чхве Рён Хэ.