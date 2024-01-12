Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 21:12

Королевство Марокко уже несколько недель сотрясает скандальное дело о международной торговле тяжелыми наркотиками. Покатились головы ряда местных политиков, и за ними могут последовать другие. С конца декабря марокканцы говорят только о «Пабло Эскобаре из Сахары» - таинственном африканском наркобароне. Который после четырех лет пребывания в тюрьме решил разоблачить своих партнеров - более двадцати марокканских известных политиков и общественных деятелей.

22 декабря Апелляционный суд Касабланки распорядился о предварительном заключении под стражу 25 общественных деятелей, причастных к делу, получившему название «дело Эскобара в Сахаре». А все дело в их жадности. И стремлении «кинуть» бывшего партнера, оказавшегося за решеткой. Эль-Хадж Ахмед Бен Брахим по прозвищу «Пабло Эскобар из Сахары» или «Малиец» родился в Кидале, Мали, в 1976 году, в семье матери марокканского происхождения и малийца. О нем практически ничего неизвестно, а его публичная биография больше напоминает голливудский сценарий, где трудно отличить правду от вымысла, где смешаны патока и кровь – в Магрибе это любят. Согласно информации панафриканского журнала Jeune Afrique, этот малиец вел простую жизнь пастуха верблюдов, скитался со стадами по пустыне - пока однажды не встретил на одном из пастбищ заблудившегося француза. И эта встреча изменила в его жизни все. Француз, оказавшийся бизнесменом, рассказал Хаджу Ахмеду Бен Брахиму об импорте и экспорте подержанных автомобилей из Европы в Африку. И предложил ему попробовать себя в этом бизнесе. Обещая всячески в этом помогать. На что наш марокканский «пастушок» тут же, забыв о верблюдах, согласился.

Первые шаги в новом бизнесе оказались успешны, и через некоторое время молодой Бен Брахим нацелился на большее - занялся торговлей золотом и постепенно создал сеть скупки и сбыта в регионе Сахель и Сахара. Здесь, пожалуй, стоит остановиться, поскольку сказочность данного сюжета начинает зашкаливать. Заблудившийся в пустыне француз, простой пастух, ушедший в автопродажи и достигший там успеха, а затем занявшийся торговлей золотом – это даже не Голливуд, это чистой воды Болливуд. Но дальше было еще интереснее. И вполне подтверждается полицейскими документами, которые, как известно, фантазий не любят. В 2006 году Бен Брахим занялся перевозкой наркотиков из Латинской Америки в Западную Африку через Мали и Нигер, в Алжир, Ливию и Египет по суше или по морю к побережью Марокко, а затем в Европу. В 2015-м на него был выписан ордер Интерпола, и он был арестован. Причем при обыске у него было изъято три тонны (!) кокаина. Отсидел за это четыре года в тюрьме, после чего решил окончательно осесть в Марокко, в городе Уджаде, на родине его матери. Но свои занятия продажей наркотиков не оставил. Более того – вовлек в них целый ряд политиков и чиновников, которые, надо думать, помогали ему совершенно не бескорыстно.