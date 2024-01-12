Месть «Пабло Эскобара из Сахары»... И полетели головы политиков горячая тема
Королевство Марокко уже несколько недель сотрясает скандальное дело о международной торговле тяжелыми наркотиками. Покатились головы ряда местных политиков, и за ними могут последовать другие.
С конца декабря марокканцы говорят только о «Пабло Эскобаре из Сахары» - таинственном африканском наркобароне. Который после четырех лет пребывания в тюрьме решил разоблачить своих партнеров - более двадцати марокканских известных политиков и общественных деятелей.
22 декабря Апелляционный суд Касабланки распорядился о предварительном заключении под стражу 25 общественных деятелей, причастных к делу, получившему название «дело Эскобара в Сахаре». А все дело в их жадности. И стремлении «кинуть» бывшего партнера, оказавшегося за решеткой.
Эль-Хадж Ахмед Бен Брахим по прозвищу «Пабло Эскобар из Сахары» или «Малиец» родился в Кидале, Мали, в 1976 году, в семье матери марокканского происхождения и малийца.
О нем практически ничего неизвестно, а его публичная биография больше напоминает голливудский сценарий, где трудно отличить правду от вымысла, где смешаны патока и кровь – в Магрибе это любят. Согласно информации панафриканского журнала Jeune Afrique, этот малиец вел простую жизнь пастуха верблюдов, скитался со стадами по пустыне - пока однажды не встретил на одном из пастбищ заблудившегося француза. И эта встреча изменила в его жизни все.
Француз, оказавшийся бизнесменом, рассказал Хаджу Ахмеду Бен Брахиму об импорте и экспорте подержанных автомобилей из Европы в Африку. И предложил ему попробовать себя в этом бизнесе. Обещая всячески в этом помогать. На что наш марокканский «пастушок» тут же, забыв о верблюдах, согласился.
Первые шаги в новом бизнесе оказались успешны, и через некоторое время молодой Бен Брахим нацелился на большее - занялся торговлей золотом и постепенно создал сеть скупки и сбыта в регионе Сахель и Сахара. Здесь, пожалуй, стоит остановиться, поскольку сказочность данного сюжета начинает зашкаливать. Заблудившийся в пустыне француз, простой пастух, ушедший в автопродажи и достигший там успеха, а затем занявшийся торговлей золотом – это даже не Голливуд, это чистой воды Болливуд. Но дальше было еще интереснее. И вполне подтверждается полицейскими документами, которые, как известно, фантазий не любят.
В 2006 году Бен Брахим занялся перевозкой наркотиков из Латинской Америки в Западную Африку через Мали и Нигер, в Алжир, Ливию и Египет по суше или по морю к побережью Марокко, а затем в Европу. В 2015-м на него был выписан ордер Интерпола, и он был арестован. Причем при обыске у него было изъято три тонны (!) кокаина.
Отсидел за это четыре года в тюрьме, после чего решил окончательно осесть в Марокко, в городе Уджаде, на родине его матери. Но свои занятия продажей наркотиков не оставил. Более того – вовлек в них целый ряд политиков и чиновников, которые, надо думать, помогали ему совершенно не бескорыстно.
Ну, а дальше все было как обычно в таких историях и бывает: чиновники и политики решили, что «Пабло Эскобар из Сахары» им больше не нужен, что с бизнесом они прекрасно управятся без него. И на Бен Брахима в полицию было передано исчерпывающее досье, со всеми его паролями и явками. В результате чего он бы вновь арестован при вылете из аэропорта Касабланки – и вновь отправлен в тюрьму.
Нужно отдать ему должное – своих подельников из числа политиков и чиновников он не сдал. А среди них были вполне уважаемые в Королевстве Марокко люди. Например - глава муниципального совета Касабланки и президент старейшего футбольного клуба Марокко «Видад» Саид Насири, губернатор Восточного региона страны и по совместительству воротила строительного бизнеса Абденеби Бийуи. Что примечательно – оба входили в число заправил Партии современности и модернизации, партии большинства в парламенте, формирующей правительство Марокко.
То есть, эти люди при желании вполне могли Бен Брахима вытащить из-за решетки. Более того – неоднократно ему это обещали. Но не только ничего не сделали, так еще и перевели на себя большую часть его активов. В качестве моральной компенсации, надо полагать.
Терпение Бен Брахима лопнуло. И он решил дать новые показания. В которых не стал щадить своих бывших партнеров и сдал их полностью. Вызвав в Марокко грандиозный скандал, показав не только уровень коррупции в Королевстве, но и вовлеченность ее политического класса в такое грязное дело как наркобизнес. Причем, если раньше основным культивируемым наркотиком в Марокко был гашиш, то теперь с подачи «Пабло Эскобара из Сахары» и его многочисленных подельников из числа политиков и чиновников Королевства теперь это стали тяжелые наркотики. Которые широко шагают по планете, не зная границ. И вот теперь дошли до Магриба.