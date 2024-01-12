Сегодня в Краснодарском крае России нашли упавшую российскую ракету «Калибр». Это одна из тех ракет, которыми российская армия обстреливала Украину, сообщил военный эксперт Ян Матвеев.

Ранее местные жители опубликовали видео ракеты, упавшей между станицами Павловская и Атаманская. Власти региона назвали ее «неустановленным устройством».

2 января воронежском поселке Петропавловка в результате «аварийного схода боеприпаса» с российского самолета, по словам местных властей, пострадали четыре человека.