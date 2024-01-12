Байден сообщил о месседже Ирану

Администрация Соединенных Штатов в частном порядке направила иранским властям сообщение, касающееся нападений йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" на торговые суда в Красном море. Как сообщает агентство Reuters, об этом заявил президент США Джо Байден во время беседы с журналистами.

"Мы передали его (сообщение) в частном порядке и уверены, что они основательно подготовились", - отметил глава государства.