Азербайджан высказался о выборах на Тайване

Азербайджан поддерживает политику «единого Китая», говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети Х в связи с президентскими выборами на Тайване.

«Азербайджан не признает независимость Тайваня и осуждает проведенные выборы. Азербайджан выступает против вмешательства во внутренние дела Китая», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что кандидат от правящей Демократической Прогрессивной партии Лай Циндэ победил на выборах президента Тайваня, оба его оппонента признали поражение.