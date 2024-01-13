Россия должна быть разгромлена, как Германия в 1945 году, заявил Николас Тензер из Центра анализа европейской политики.

«Либо мы выиграем, либо проиграем. Под «мы» я подразумеваю не только Украину, потому что война уже идет, и эта война не только Украины.

Исход этой войны определит судьбу последующих десятилетий. По сути, это не игра с нулевой суммой, никаких полумер здесь быть не может. Это не может быть «полупоражением» России или «полупобедой» Украины. Россия должна быть полностью разгромлена, как Германия и Япония в 1945 году», - сказал Тензер в интервью Deutsche Welle.