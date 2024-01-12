Мир ждет смертоносная пандемия

Мир готовится к новой загадочной пандемии «Болезнь X», которая может вызвать в 20 раз больше смертей, чем COVID-19, пишут зарубежные СМИ.

Всемирный Давосский форум включил в свою повестку обсуждение новой загадочной пандемии.

«Болезнь X» - наименование теоретического неизвестного патогена, способного вызвать эпидемию или пандемию, принятого Всемирной Организацией Здравоохранения в феврале 2018 года для перечня патогенов и заболеваний, требующих срочной разработки лекарств или способов лечения.

Так, подобное обозначение было принято ВОЗ в рамках оптимизации планирования и его гибкости, дабы иметь возможность в экстренном порядке адаптироваться к новому и неизвестному патогену, быстро начав разработку вакцины или методики лечения.