В 18:00 чемпион страны «Сабах» сыграет в Гяндже с местной одноименной командой. Встреча пройдет в Гянджинском Олимпийском спорткомплексе. В случае победы «Сабах» догонит лидера – команду «НТД-ИНДИГО», которая в этом туре обыграла в гостях «Сумгаит» - 104:95.

Сегодня в рамках 10-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана будут сыграны два матча.

Из уже состоявшихся игр 10-го тура стоит также выделить победу «Серхедчи» над «Джалилабадом». Игра, проходившая в Джалилабадском Олимпийском спорткомплексе, завершилась со счетом 97:92 в пользу гостей.

Также сегодня в Шекинском Олимпийском спорткомплексе состоится матч «Шеки» - «Хырдалан». Эта игра начнется в 11:00.

Это первая победа «Серхедчи» под руководством нового главного тренера Эврена Алкая. Турецкий специалист, возглавляющий также женскую сборную Азербайджана, встал у руля «Серхедчи» после первого круга. До этого «пограничники» в последний раз выигрывали 23 ноября, одолев «Гянджу».

Но изменениями на тренерском мостике «Серхедчи» дело не ограничилось. За время короткого зимнего перерыва клуб привлек в свои ряды сразу трех американских баскетболистов – Леона Гилмора, Троя Дилана Кракнелла и Калеба Меликана Хантера. Помимо этого, в «Серхедчи» из «Хырдалана» перешел азербайджанский игрок Исмаил Мамедов. Все четверо приняли участие в матче в Джалилабаде. Хантер сразу стал одним из лидеров команды, набрав 21 очко и сделав 6 подборов.