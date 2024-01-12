«Серхедчи» пригласил турецкого тренера и трех американцев… И начал побеждать ВИДЕО
Сегодня в рамках 10-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана будут сыграны два матча.
В 18:00 чемпион страны «Сабах» сыграет в Гяндже с местной одноименной командой. Встреча пройдет в Гянджинском Олимпийском спорткомплексе. В случае победы «Сабах» догонит лидера – команду «НТД-ИНДИГО», которая в этом туре обыграла в гостях «Сумгаит» - 104:95.
Также сегодня в Шекинском Олимпийском спорткомплексе состоится матч «Шеки» - «Хырдалан». Эта игра начнется в 11:00.
Оба матча будут показаны на Youtube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.
Из уже состоявшихся игр 10-го тура стоит также выделить победу «Серхедчи» над «Джалилабадом». Игра, проходившая в Джалилабадском Олимпийском спорткомплексе, завершилась со счетом 97:92 в пользу гостей.
Это первая победа «Серхедчи» под руководством нового главного тренера Эврена Алкая. Турецкий специалист, возглавляющий также женскую сборную Азербайджана, встал у руля «Серхедчи» после первого круга. До этого «пограничники» в последний раз выигрывали 23 ноября, одолев «Гянджу».
Но изменениями на тренерском мостике «Серхедчи» дело не ограничилось. За время короткого зимнего перерыва клуб привлек в свои ряды сразу трех американских баскетболистов – Леона Гилмора, Троя Дилана Кракнелла и Калеба Меликана Хантера. Помимо этого, в «Серхедчи» из «Хырдалана» перешел азербайджанский игрок Исмаил Мамедов. Все четверо приняли участие в матче в Джалилабаде. Хантер сразу стал одним из лидеров команды, набрав 21 очко и сделав 6 подборов.
Еще один матч 10-го тура – между «Хазри» и «Нефтчи» - завершился со счетом 86:84 в пользу «Хазри».
Турнирное положение:
1. «НТД-ИНДИГО» - 19 очков (10 матчей)
2. «Хазри» - 18 (10)
3. «Сабах» - 17 (9)
4. «Нефтчи» - 16 (10)
5. «Джалилабад» - 14 (10)
6. «Хырдалан» - 13 (9)
7. «Сумгаит» - 13 (10)
8. «Серхедчи» - 13 (10)
9. «Гянджа» - 12 (9)
10. «Шеки» - 9 (9).