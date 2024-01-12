Российского священника лишили сана за отказ читать провоенную молитву

«Признать, что на основании Правила 25-го Святых Апостолов отец Алексей Уминский подлежит извержению из сана за нарушение священнической Присяги (клятвопреступление) — отказ от исполнения Патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной Литургией», — цитируют решение суда российские

Заседание — уже третье по счету — проходило без участия Уминского. На предыдущие два он также не пришел, поэтому суд вынес решение заочно. Оно вступит в силу после утверждения патриархом, сообщил зампред Епархиального суда Владислав Цыпин. Сам Уминский от комментариев отказался, отметив, что это его «принципиальная позиция».

Священник не поддерживал боевые действия в Украине, отмечая, что «война не делает никого лучше», и рекомендовал верующим искать приходы, где «больше молятся о мире». 3 января его запретили в служении. Вместо Уминского, который возглавлял храм в Хохлах с 1993 года, настоятелем прихода стал протоиерей Андрей Ткачев родом из Львова, призывавший российских военных бомбить Украину с молитвой. Более 11600 человек подписали обращение к патриарху с просьбой вернуть Уминского в служение.

Молитва «О Святой Руси», которую отказался читать священник, появилась после объявления мобилизации в сентябре 2022 года. Глава РПЦ распространил ее по епархиям, сделав обязательной. В ней говорится, что на Россию напали, чтобы «разделить и погубить ее единый народ». Патриарх Кирилл просит бога спасти воинов и других «защитников Отечества» от смерти, ран и плена, дать им «победу», а также вернуть в страну вынужденных эмигрантов.