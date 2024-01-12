Нетаньяху говорит о победе

Никто не остановит Израиль в войне против террористической организации ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"То, что произошло 7 октября, больше не повторится", - пообещал премьер, имея в виду разрушительное наступление террористической группировки, правящей в Секторе Газа, три месяца назад.

Нетаньяху утверждает, что обновление бюджета на 2024 год, которое будет вынесено на завтрашнее голосование, "позволит продолжить войну".

"Мы находимся на пути к победе и не остановимся, пока не добьемся победы. Мы не пойдем на компромисс и не остановимся", - заявил он.

По словам премьера, ранее на этой неделе он сказал госсекретарю США Энтони Блинкену: "Это не только наша война, но и ваша война".