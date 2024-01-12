Хуситы отрепетировали захват офиса Нетаньяху ВИДЕО
Хуситы провели военные учения и показали, как будут захватывать резиденцию премьер-министра Израиля.
January 13, 2024
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Хуситы провели военные учения и показали, как будут захватывать резиденцию премьер-министра Израиля.
January 13, 2024
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