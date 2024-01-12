Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 02:32

День спустя после первой атаки военных объектов в Йемене, когда было поражено 16 объектов, американцы с эсминца Carneyиз авианосной группировки нанесли новый ракетный удар с использованием ракет «Томагавк». В этот раз целью были радары на авиабазе Аль-Далайми, к северу от Саны, столицы страны. При том, что, по сообщению Центрального командования США, атака была «продолжением действий по конкретной военной цели, связанных с ударами, нанесенными 12 января, направленными на снижение способности хуситов атаковать морские суда, включая коммерческие», тут же содержится пояснение, что «эти удары не связаны с операцией «Страж процветания», оборонительной коалицией из более чем 20 стран, действующей в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе, и проводятся отдельно от нее».

Американцы подчеркивают тем самым, что акция возмездия имеет прямое отношение к попытке хуситов 10 января ударить по британским и американским военным кораблям. Да, ряд других стран также участвуют в операции по обеспечению безопасности мореходства, но у США и Британии особые счеты и особенные возможности отвечать на враждебные действия. В письме конгрессу Джо Байден пояснил, что отдал приказ нанести удары, чтобы защитить персонал американских кораблей, и «Соединенные Штаты готовы предпринять новые шаги, если будет необходимо, чтобы отразить будущие угрозы и нападения». Но воевать с Йеменом никто не собирается. Вызов, который сейчас стоит перед Штатами, заключается в том, чтобы с помощью дорогих и сложных средств воспрепятствовать противнику, который использует простое и недорогое оружие. Да, часто весьма неточное, но от того не менее опасное.

Содержание авианосных групп в далеких морях и применение крылатых ракет ценой в несколько миллионов долларов – не самый оптимальный способ борьбы с неприхотливыми хуситами, запускающими дроны из подручных материалов. На что сколько-нибудь реально можно рассчитывать, так это на морскую блокаду йеменского побережья, чтобы воспрепятствовать доставке оружия из Ирана. И с полной уверенностью можно утверждать, что попыток провести наземную операцию с целью навести порядок в самом Йемене не будет. В определенном смысле Йемен – это покруче Афганистана. Хуситы – ядерная смесь фанатизма, лени и невменяемости. Все три составляющих подпитываются местной привычкой к жеванию ката – листьев растущего тут кустарника, обладающих дурманящим свойством. Эффект схож с употреблением амфетаминов, и привыкание к этому наркотику губительно, со всеми полагающимися последствиями для центральной нервной системы и интеллекта. Поэтому нет, обжегшись на Ираке и Афганистане, в Йемен американцы заходить, чтобы поставить дружественный режим, не будут. Его просто не из кого делать. Поэтому придется просто «держать периметр», чтобы внутрь не попадало лишнее, а изнутри не вылетало опасное.