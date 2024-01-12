США нанесли еще один удар по хуситам наш комментарий
День спустя после первой атаки военных объектов в Йемене, когда было поражено 16 объектов, американцы с эсминца Carneyиз авианосной группировки нанесли новый ракетный удар с использованием ракет «Томагавк». В этот раз целью были радары на авиабазе Аль-Далайми, к северу от Саны, столицы страны.
При том, что, по сообщению Центрального командования США, атака была «продолжением действий по конкретной военной цели, связанных с ударами, нанесенными 12 января, направленными на снижение способности хуситов атаковать морские суда, включая коммерческие», тут же содержится пояснение, что «эти удары не связаны с операцией «Страж процветания», оборонительной коалицией из более чем 20 стран, действующей в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе, и проводятся отдельно от нее».
Американцы подчеркивают тем самым, что акция возмездия имеет прямое отношение к попытке хуситов 10 января ударить по британским и американским военным кораблям. Да, ряд других стран также участвуют в операции по обеспечению безопасности мореходства, но у США и Британии особые счеты и особенные возможности отвечать на враждебные действия.
В письме конгрессу Джо Байден пояснил, что отдал приказ нанести удары, чтобы защитить персонал американских кораблей, и «Соединенные Штаты готовы предпринять новые шаги, если будет необходимо, чтобы отразить будущие угрозы и нападения». Но воевать с Йеменом никто не собирается.
Вызов, который сейчас стоит перед Штатами, заключается в том, чтобы с помощью дорогих и сложных средств воспрепятствовать противнику, который использует простое и недорогое оружие. Да, часто весьма неточное, но от того не менее опасное.
Содержание авианосных групп в далеких морях и применение крылатых ракет ценой в несколько миллионов долларов – не самый оптимальный способ борьбы с неприхотливыми хуситами, запускающими дроны из подручных материалов. На что сколько-нибудь реально можно рассчитывать, так это на морскую блокаду йеменского побережья, чтобы воспрепятствовать доставке оружия из Ирана.
И с полной уверенностью можно утверждать, что попыток провести наземную операцию с целью навести порядок в самом Йемене не будет. В определенном смысле Йемен – это покруче Афганистана. Хуситы – ядерная смесь фанатизма, лени и невменяемости. Все три составляющих подпитываются местной привычкой к жеванию ката – листьев растущего тут кустарника, обладающих дурманящим свойством. Эффект схож с употреблением амфетаминов, и привыкание к этому наркотику губительно, со всеми полагающимися последствиями для центральной нервной системы и интеллекта.
Поэтому нет, обжегшись на Ираке и Афганистане, в Йемен американцы заходить, чтобы поставить дружественный режим, не будут. Его просто не из кого делать. Поэтому придется просто «держать периметр», чтобы внутрь не попадало лишнее, а изнутри не вылетало опасное.
В целом же перед миром в последние годы во весь рост встала проблема противостояния террористам, вооружившимся дронами и несложными ракетами. И нельзя не видеть, что за ними стоят террористические государства, также компенсирующие свое огромное технологическое отставание за счет разработки относительно дешевых средств доставки смертоносных зарядов.
Этим активно занят Иран, чьи разработки расползаются по всему миру, с удовольствием демонстрирует свою ракетную мощь Северная Корея. На фронте в Украине широко использует дроны Россия, и будьте уверены, за ее «достижениями» с большим вниманием наблюдают прочие отсталые, но амбициозные страны.
Поэтому Штатам и их союзникам необходимо на примере хуситов найти и продемонстрировать способ осаживания отставших от цивилизации, но при этом весьма дерзких обладателей опасных военных технологий. Такие вещи лучше давить в зародыше, иначе потом не остановишь.