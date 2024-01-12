Сначала бензин впятеро дороже, теперь общественный транспорт наша корреспонденция

Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон

Не успел haqqin.az сообщить о том, что кубинские «революционные власти» собрались повысить с 1 февраля цену на бензин в стране в пять раз, как на следующий же день, то есть в минувший вторник грянула еще одна «радостная» новость для жителей острова. Цена на общественный транспорт с 1 марта повысится на 468 процентов.

До этого рядовой кубинец платил не так уж много за билет на автобус. Но теперь, как объявил министр транспорта страны Эдуардо Родригес Авила, лафа закончилась. И если прежде стоимость проезда из Гаваны в «восточную столицу» острова — Сантьяго де Куба составляла 255 песо (2.10 доллара по официальному курсу), то теперь ему придется выложить уже 717 песо (5.97 долларов). Так же резко подскочит и проезд по железной дороге в Сантьяго - с 0.79 долларов до 5.58. А если пассажир при кубинской духоте вознамерится еще и взять место в вагоне с кондиционером, то до 6.83 доллара.

Цена на общественный транспорт с 1 марта повысится на 468 процентов

Про полеты на самолете в том же направлении рядовому кубинцу вообще можно позабыть — стоимость авиабилета будет составлять 4200 песо, то есть 35 долларов. А это, если верить данным сайта Directorio America, будет равно среднемесячной зарплате в стране —33 долларов, что ниже черты нищеты, как ее определила ООН.

Кубинские власти, похоже, вообще отвязались. Возможно, нынешняя с позволения сказать «элита» ждет, что 2024 год станет последним для 92-летнего Рауля Кастро, который остается неформальным лидером страны. И его клан, представленный военными, а также и партийными бюрократами хочет как можно быстрее прибрать к рукам остатки развалившейся экономики.

В том, что Кубу ждет в наступившем году мрачный сценарий убеждены члены организации отставных кубинских военных Objetores de Conciencia в изгнании, которая была создана в 2021 году. Они только что выступили с воззванием, в котором заявили, что «Кубой управляет не Компартия, а новый олигархический клан, представленный отпрысками по фамилии Кастро Эспин и группы GAESA (огромный военно-промышленный конгломерат, который контролирует 70 процентов экономики Кубы – туризм все перевозки, таможню, порты валютные супермаркеты и многое другое).

«Элита» ждет, что 2024 год станет последним для 92-летнего Рауля Кастро, который остается неформальным лидером страны

11 июля 2021 года Кубу потряс массовый социальный взрыв, когда на улицы городов вышли сотни тысяч человек, протестовавшие против жуткой дороговизны, нехватки абсолютно всех продуктов, постоянных отключений электричества и отсутствия каких бы то ни было политических свобод. Восстание нации, смертельно уставшей от кастровской деспотии шло как огонь в сухой степи. Против власти бросили всю полицию и армию страны, и оно было подавлено. Десятки тысяч людей оказались за решеткой и многие содержатся в тюрьмах до сих пор без предъявления обвинения.

Отставные военные боятся, что события в 2024 году могут стать еще более ужасными чем то, что кубинцы уже видели. И поэтому восстание против таких властей, говорится в коммюнике, «является конституционным правом граждан». И ничто, ни тотальные репрессии, ни принуждение к эмиграции этот новый взрыв уже не могут остановить.

«Вооруженные силы должны с оружием в руках защищать мирных граждан, а не стрелять в них», - говорится в коммюнике отставных военных, противников режима. Но при этом в документе говорится, что это не призыв к военному перевороту. Авторы манифеста не хотят насилия и призывают своих соплеменников избрать путь, который прошли Чехословакия, Польша или Румыния. Военные и гражданские лица, говорится в обращении, должны образовать Совет национального спасения, чтобы «свергнуть нынешний мафиозный режим и положить конец долгой ночи тоталитаризма на Кубе».

11 июля 2021 года Кубу потряс массовый социальный взрыв, когда на улицы городов вышли сотни тысяч человек, протестовавшие против жуткой дороговизны, нехватки абсолютно всех продуктов, постоянных отключений электричества и отсутствия каких бы то ни было политических свобод

Руководители Militares Objetores de Conciencia не скрывают своих лиц. А их лидер — кубинский генерал Рафаль дель Пино отлично знаком автору этих строк, мы с ними неоднократно общались в Гаване в 80-е годы, а потом уже в нулевые продолжили встречи в Вашингтоне.

В апреле 1961 года летчик Рафаэль дель Пино руководил воздушными атаками против десанта в заливе Свиней. Он совершил за три дня 26 боевых вылетов, сбил два самолета B 26 и потопил 2 транспортных суда. Фидель Кастро провозгласил его «Героем Плайя-Хирон».

На основе его биографии в Голливуде можно было бы снять отличный фильм в стиле action. В начале семидесятых он входил в кубинскую миссию в Чили, которая помогала Сальвадору Альенде. Был военным советником армии Вьетконга. Командовал кубинскими ВВС в Анголе. О нем говорили, что там он провел ряд крайне рискованных операций, за что был отозван, но в звании не понижен, наоборот, повышен до бригадного генерала. В последние годы дель Пино был заместителем командующего ПВО и ВВС Кубы.

В 1986 году, под влиянием перестройки в СССР он все чаще стал критиковать руководство страны за авантюры в Анголе и Эфиопии, которые зашли в тупик, и назвал, что было крайне негативно расценено его руководством, потери Кубы в Анголе - 10 тысяч человек. Отдельно доставалось и кубинским военным чинам и партократам, которые в отличие от рядовых нищих граждан купались в роскоши.

Новый лидер кубинского сопротивления - легендарный генерал Рафаэль дель Пино

Но Рафаэля дель Пино не трогали из-за благосклонности к нему Фиделя.

«Раф, в отличие от нас у тебя есть крылья», - говорили ему друзья.

Этими крыльями он и воспользовался. 28 мая 1987 года он привез все свое семейство в полном составе на военный аэродром Гаваны, посадил близких в «Сессну», сам сел за штурвал и перелетел с Кубы в американский Ки-Уэст. Для него не было преград —расположение всех ПВО в стране он отлично знал, так же, как и время, которое бы потребовалось бы МиГам, чтобы постараться перехватить его.

Генерал Рафаэль дель Пино чрезвычайно популярен среди кубинских военных. И если уж он возглавил группу высокопоставленных офицеров, призывающих к восстанию, то к его словам на острове будут прислушиваться. Ощущение, что для новой революции на Кубе необходим лишь небольшой толчок.