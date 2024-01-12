Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 02:56

Не успел haqqin.az сообщить о том, что кубинские «революционные власти» собрались повысить с 1 февраля цену на бензин в стране в пять раз, как на следующий же день, то есть в минувший вторник грянула еще одна «радостная» новость для жителей острова. Цена на общественный транспорт с 1 марта повысится на 468 процентов. До этого рядовой кубинец платил не так уж много за билет на автобус. Но теперь, как объявил министр транспорта страны Эдуардо Родригес Авила, лафа закончилась. И если прежде стоимость проезда из Гаваны в «восточную столицу» острова — Сантьяго де Куба составляла 255 песо (2.10 доллара по официальному курсу), то теперь ему придется выложить уже 717 песо (5.97 долларов). Так же резко подскочит и проезд по железной дороге в Сантьяго - с 0.79 долларов до 5.58. А если пассажир при кубинской духоте вознамерится еще и взять место в вагоне с кондиционером, то до 6.83 доллара.

Про полеты на самолете в том же направлении рядовому кубинцу вообще можно позабыть — стоимость авиабилета будет составлять 4200 песо, то есть 35 долларов. А это, если верить данным сайта Directorio America, будет равно среднемесячной зарплате в стране —33 долларов, что ниже черты нищеты, как ее определила ООН. Кубинские власти, похоже, вообще отвязались. Возможно, нынешняя с позволения сказать «элита» ждет, что 2024 год станет последним для 92-летнего Рауля Кастро, который остается неформальным лидером страны. И его клан, представленный военными, а также и партийными бюрократами хочет как можно быстрее прибрать к рукам остатки развалившейся экономики. В том, что Кубу ждет в наступившем году мрачный сценарий убеждены члены организации отставных кубинских военных Objetores de Conciencia в изгнании, которая была создана в 2021 году. Они только что выступили с воззванием, в котором заявили, что «Кубой управляет не Компартия, а новый олигархический клан, представленный отпрысками по фамилии Кастро Эспин и группы GAESA (огромный военно-промышленный конгломерат, который контролирует 70 процентов экономики Кубы – туризм все перевозки, таможню, порты валютные супермаркеты и многое другое).

11 июля 2021 года Кубу потряс массовый социальный взрыв, когда на улицы городов вышли сотни тысяч человек, протестовавшие против жуткой дороговизны, нехватки абсолютно всех продуктов, постоянных отключений электричества и отсутствия каких бы то ни было политических свобод. Восстание нации, смертельно уставшей от кастровской деспотии шло как огонь в сухой степи. Против власти бросили всю полицию и армию страны, и оно было подавлено. Десятки тысяч людей оказались за решеткой и многие содержатся в тюрьмах до сих пор без предъявления обвинения. Отставные военные боятся, что события в 2024 году могут стать еще более ужасными чем то, что кубинцы уже видели. И поэтому восстание против таких властей, говорится в коммюнике, «является конституционным правом граждан». И ничто, ни тотальные репрессии, ни принуждение к эмиграции этот новый взрыв уже не могут остановить. «Вооруженные силы должны с оружием в руках защищать мирных граждан, а не стрелять в них», - говорится в коммюнике отставных военных, противников режима. Но при этом в документе говорится, что это не призыв к военному перевороту. Авторы манифеста не хотят насилия и призывают своих соплеменников избрать путь, который прошли Чехословакия, Польша или Румыния. Военные и гражданские лица, говорится в обращении, должны образовать Совет национального спасения, чтобы «свергнуть нынешний мафиозный режим и положить конец долгой ночи тоталитаризма на Кубе».

Руководители Militares Objetores de Conciencia не скрывают своих лиц. А их лидер — кубинский генерал Рафаль дель Пино отлично знаком автору этих строк, мы с ними неоднократно общались в Гаване в 80-е годы, а потом уже в нулевые продолжили встречи в Вашингтоне. В апреле 1961 года летчик Рафаэль дель Пино руководил воздушными атаками против десанта в заливе Свиней. Он совершил за три дня 26 боевых вылетов, сбил два самолета B 26 и потопил 2 транспортных суда. Фидель Кастро провозгласил его «Героем Плайя-Хирон». На основе его биографии в Голливуде можно было бы снять отличный фильм в стиле action. В начале семидесятых он входил в кубинскую миссию в Чили, которая помогала Сальвадору Альенде. Был военным советником армии Вьетконга. Командовал кубинскими ВВС в Анголе. О нем говорили, что там он провел ряд крайне рискованных операций, за что был отозван, но в звании не понижен, наоборот, повышен до бригадного генерала. В последние годы дель Пино был заместителем командующего ПВО и ВВС Кубы. В 1986 году, под влиянием перестройки в СССР он все чаще стал критиковать руководство страны за авантюры в Анголе и Эфиопии, которые зашли в тупик, и назвал, что было крайне негативно расценено его руководством, потери Кубы в Анголе - 10 тысяч человек. Отдельно доставалось и кубинским военным чинам и партократам, которые в отличие от рядовых нищих граждан купались в роскоши.