У Нетаньяху новое условие для окончания войны

«Мы не закончим войну, не закрыв эту дыру [на границе с Египтом]. В противном случае мы не уничтожим ХАМАС, не демилитаризуем Газу, и тогда через эту южную брешь [в эксклав] попадет еще больше оружия. Очевидно, нам нужно закрыть его. Есть несколько вариантов, и мы еще не приняли решение», — передает РБК слова премьера Израиля.

В конце декабря Нетаньяху уже заявлял о том, что после «зачистки» сектора Газа ЦАХАЛ установит контроль над так называемым Филадельфийским коридором — территорией протяженностью 14 км вдоль границы палестинского эксклава и Египта.

The Wall Street Journal накануне также сообщила, что Израиль проинформировал Египет о планах начать военную операцию по взятию под контроль Филадельфийского коридора. По данным источников газеты, операция еще не получила полного одобрения от израильских лидеров и будет зависеть от переговоров с правительством Египта. Вместе с этим египетская сторона уже отклонила предложения Израиля по совместному патрулированию на границе со стороны Египта, узнала WSJ.