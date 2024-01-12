Дорожная полиция обратилась к пешеходам

Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к пешеходам в связи с установившейся на территории Азербайджана снежной погодой.

В обращении дорожная полиция рекомендует пешеходам быть осторожными при передвижении по скользким мраморным тротуарам; переходить дорогу, убедившись, что на дороге нет машин; чтобы обувь была удобной, не скользкой; не держать руки в карманах на улице, чтобы регулировать баланс тела рукой и не упасть; пользоваться перилами, поднимаясь или спускаясь по лестнице.