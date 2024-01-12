У Илона Маска большие неприятности

За две недели 2024 года компания по производству электроавтомобилей Tesla потеряла $94 млрд рыночной стоимости, что является «худшим стартом года» для основателя компании Илона Маска, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Агентство отмечает, что если в 2023 году Tesla удвоила свою капитализацию, то на фоне сообщений о намерении одного из крупнейших игроков по аренде автомобилей в США Hertz Global Holdings Inc. отказаться от электромобилей, а также возросшей конкуренции со стороны китайских брендов, акции компании Маска устремились вниз.

«Главное беспокойство инвесторов в отношении Tesla вызывает стагнация роста [рынка электромобилей]», — сообщил Bloomberg аналитик Cowen Джеффри Осборн. По его словам, снижение цен на электроавтомобили в Китае только усиливает эти опасения.

Удар по капитализации Tesla в начале этого года является рекордным с момента ее выхода на биржу в 2010 году. В процентном отношении падение Tesla на 12% с начала января является худшим с 2016 года, когда акции Tesla упал на 14% за первые девять торговых дней года, отмечает агентство.

Tesla впервые предупредила о замедлении спроса на электромобили в своем октябрьском отчете о прибылях и убытках за третий квартал. В январе стало известно, что китайский производитель автомобилей BYD опередил американскую компанию по общим продажам машин по итогам года. Так, BYD в 2023 году реализовал 3 млн машин, тогда как Tesla — 1,84 млн. Как отмечает Bloomberg, из-за этого Маск «понес личный удар» — его личное состояние в индексе Bloomberg Billionaires с начала года уже сократилось на $23 млрд и сейчас составляет $206 млрд. Несмотря на потерю денег, он все еще остается самым богатым человеком на планете, обгоняя основателя Amazon Джеффа Безоса почти на $30 млрд.