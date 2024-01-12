Джон Керри спешит на помощь Байдену

По словам собеседника NYT, Керри встретился с Байденом 10 января, где и сообщил главе государства о своем намерении подать в отставку. Спустя несколько дней спецпосланник собрал своих советников на совещание, где также объявил о своем решении уйти из администрации, уточнил источник.

Специальный посланник президента США Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри планирует уже весной покинуть свой пост и сосредоточиться на помощи президенту в ходе его избирательной кампании, сообщают The New York Times (NYT) и Axios со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, Керри рассчитывает принять активное участие в президентской кампании Байдена, однако преемник на его место пока не найден.

Источники Axios уточняют, что Керри считает переизбрание Байдена «самым большим изменением», которое можно сделать в этом году для прогресса в области климата внутри страны и во всем мире. Свой уход он прорабатывает с руководителем президентской администрации Джеффом Зиентсом, пишет издание.

80-летний Керри — бывший госсекретарь (февраль 2013 — январь 2017) и бывший председатель сенатского комитета по иностранным делам (январь 2009 — февраль 2013). Он был кандидатом от Демократической партии на пост президента в 2004 году, но проиграл Джорджу Бушу-младшему. Должность спецпосланника президента США по вопросам климата занимает с января 2021 года. Тогда же был назначен членом Совета национальной безопасности. В администрации Байдена Керри возглавлял переговорную группу США на трех саммитах ООН по климату и выступал за сотрудничество в области глобального потепления между Вашингтоном и Пекином — крупнейшими загрязнителями планеты. Он также был против решения экс-президента Дональда Трампа по выходу из Парижского соглашения и неоднократно выступал с критикой его действий.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Трамп и Байден уже объявили о намерении участвовать в них. Согласно ноябрьским опросам общественного мнения, Трамп обходит нынешнего президента Джо Байдена. Как выяснила для CNN компания SSRS, 49% респондентов готовы отдать свои голоса за Трампа, 45% — за Байдена. Еще 5% опрошенных выбрали вариант «другое», а 1% опрошенных заявили, что не будут голосовать.