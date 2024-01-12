Трамп спасет мир

Экс-президент США Дональд Трамп на митинге в штате Айова заявил, что, по его мнению, сейчас мир находится в «опасной близости» от начала Третьей мировой войны, подобной ситуации ранее никогда не наблюдалось.

«Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания Третьей мировой войны, как сейчас. И, как я постоянно заявляю в каждой своей речи, в каждом своем публичном выступлении, я предотвращу третью мировую, я знаю всех этих людей. Третья мировая война, которая сейчас максимально близка, — совсем не то же самое, что Первая и Вторая мировые войны. Те войны были поистине ужасны, однако новая война может оказаться гораздо масштабнее, это будет аннигиляцией (от лат. annihilatio — «полное уничтожение; отмена», реакция превращения частицы и античастицы при их столкновении в какие-либо иные частицы, отличные от исходных - ред.)», — цитирует «Коммерсант» Трампа.

Также Дональд Трамп резко раскритиковал нынешнего американского президента Джо Байдена. По его мнению, из-за неэффективной и некомпетентной политики действующего хозяина Белого дома с США перестали считаться на международной арене: «Джо Байден крайне некомпетентен. Единственное, что он хорошо умеет делать — это жульничать на выборах».

В настоящее время Дональд Трамп является главным претендентом на выдвижение в президенты США на выборах-2024 от Республиканской партии. На данный момент он безусловный лидер республиканских праймериз, в случае победы на предварительном голосовании он получит право участвовать во всеобщих выборах в ноябре этого года.