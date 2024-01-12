О погоде в Азербайджане

На территории Азербайджана установилась снежная погода. По состоянию на 09:00 в Баку и на Апшероне высота снежного покрова составила 2 см, сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в Ленкорани выпало 37 см снега, в Ярдымлы - 35 см, в Астаре, Лерике - 30 см, в Билясуваре - 22 см, в Имишли - 20 см, в Губе - 18 см, Бейлагане - 15 см, в Нахчыване и Сарыбаше (Гах) - 14 см, в большинстве остальных районов - 12 см.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Апшероне составила до 2 градусов мороза, в Нахчыванской Автономной Республике - до 6 градусов мороза, в низменных районах - до 3 градусов мороза, в горных районах - до 8 градусов мороза, в высокогорных районах - до 13 градусов мороза.

«Как и прогнозировалось, на территории республики наблюдаются осадки, местами выпал снег. В связи с морозной погодой в ночные и утренние часы 14, 15 и 16 января на некоторых автомагистралях республики возможен гололед, в частности, в горных и предгорных районах. Ожидается, что к утру 15 января осадки постепенно прекратятся. В Баку и на Апшеронском полуострове, а также в регионах 15 января осадки не прогнозируются», - заявила Г.Мамедова.