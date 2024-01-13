Военная база США под ракетным ударом шиитов

Отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» заявили о нанесении нового ракетного удара по базе ВС США в Сирии. Об этом сообщил израильский информационный портал Yedioth Ahronoth.

По его данным, атаке подверглась база на территории аэропорта Хараб-эль-Джир в северо-восточной части провинции Хасеке. Подробности не приводятся.

В минувший вторник пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские силы в Ираке и Сирии подверглись с 17 октября 2023 года 127 атакам. Из них 52 нападения пришлись на базы в Ираке и 75 - в Сирии.