Израиль арестовал сестер убитого лидера №2 ХАМАС

Израильские силы безопасности задержали двух сестер уничтоженного в начале января члена руководства движения ХАМАС Салеха аль-Арури. Об этом сообщило палестинское информагентство WAFA.

По его данным, Даляль и Фатима аль-Арури были схвачены рано утром в воскресенье в собственных домах во время рейдов на Западном берегу реки Иордан.

Катарский телеканал Al Jazeera продемонстрировал кадры с сыном одной из сестер, который рассказал, что израильские военные ворвались и разгромили их дом.

Аль-Арури, занимавший с 2017 года пост заместителя главы политбюро ХАМАС и считавшийся вторым человеком в движении, был убит в результате атаки израильских беспилотников на пригород Дахия ливанской столицы 2 января. Он являлся одним из основателей боевого крыла ХАМАС и возглавлял ее отряды на Западном берегу Иордана.