Непогода не страшна азербайджанским железнодорожникам

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» принимают необходимые меры для обеспечения безопасности пассажирских и грузовых перевозок на фоне снежной погоды в Баку и регионах Азербайджана.

Согласно сообщению ЗАО, в настоящее время пассажирские поезда движутся по расписанию, идет процесс приема, перевозки и сортировки грузов на границе.

В зонах обслуживания АЖД проводится уборка снега, с использованием спецтехники платформы и переходы обрабатываются соляной смесью, для комфортного и безопасного передвижения пассажиров на станциях со скользким покрытием выполняются соответствующие работы.

Наряду с Баку, указанные мероприятия проводятся в пригородах столицы и регионах.