Самед Сеидов, председатель Комитета Милли Меджлиса по международным вопросам, специально для haqqin.az 10:51

Мы все ещё слышим разрывы зарытых в карабахскую землю мин и снарядов, которые уже в мирное время, на сельхозугодьях и строительных площадках, продолжают калечить и убивать наших граждан… Карабахский конфликт медленно, ещё не очень уверенно, во многом проблематично и болезненно, но, все-таки, отходит в прошлое, в которое великая эпопея борьбы, страданий, терпения, мужества и героизма азербайджанского народа, доказавшего право не только на свою землю, на независимое и мощное государство, но и на уважение к себе, к своей культуре, истории, традициям и духовным ценностям, будут вписаны золотыми буквами. Исторический момент перехода карабахского конфликта в прошлое четко обозначил президент Ильхам Алиев, публично заявивший о его окончании и необходимости заключения мирного договора с Арменией.

Как перестроить самих себя? Но у мира, в отличие от войны, свои, часто прямо противоположные законы. И если война требует мобилизации военных ресурсов, то миру нужен обратный процесс, если война – это повышенный уровень тревожности, неизбежные людские и материальные потери, постоянное моральное и психологическое напряжение, то мир всегда связан с доверием, оптимизмом, позитивными эмоциями, с созданием культурных и эстетических ценностей и увеличением численности населения. Можно привести великое множество подобных дихотомий, далеко не всегда исключающих друг друга по энергетике, но неизменно отличающихся по модальности. К примеру, вряд ли кто будет отрицать, что и для достижения мира тоже нужна мобилизация. Но уже не военных и экономических ресурсов «жесткой силы», а больше дипломатических и культурных ресурсов силы «мягкой». Словом, исходя из этой логики, азербайджанский народ находится в стадии перехода в новую модальность, в новое духовное качество. Вопрос в том, готовы ли мы к этому? Мне кажется, что еще недостаточно. И в самом деле, как после тридцатилетней оккупации, геноцида в Ходжалах, после десятков тысяч убитых и одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев изменить свой дискурс, свои мироощущения, свое отношение к Армении и ко всем тем, кто убивал, насиловал, грабил?!.. Это сложно, порой просто невыносимо и приводит к тому, что сегодня мы все еще рассуждаем о мире в терминах войны, языком военного времени, от которого еще толком не отошли, не оправились - уж слишком свежи раны и не утихла боль от понесенных потерь.

Даже глава государства, выступая перед журналистами, сказал как-то, что ему «говорить про это очень трудно». Но Ильхам Алиев - политик, тонко чувствующий народные чаяния, его стремление и мечты, он неизменно честен и последователен в своих словах и действиях, несущих глубокую прагматическую и практическую необходимость, какими бы тяжелыми и опасными они ни были. Отечественная война и контртеррористическая операция - блестящее тому подтверждение. Признаемся: мало кто верил в успех такого масштаба, однако теперь, когда президент Азербайджана говорит о мире, всем нам стоит внимательно прислушаться к его словам. Другой вопрос, как перестроить самих себя? С чего начать и как жить, если такой мощный мобилизационный фактор, как освобождение Карабаха, остался в прошлом, выполнив, по сути, свою историческую миссию? Миссия выполнена Народ Азербайджана, который за почти три десятилетия научился полностью отождествлять себя с принципом «Все во имя победы, все во имя Карабаха», реализовал свою мечту, добившись исторической победы на поля боя и вернув Карабах. Чувство выполненного долга и национальной гордости переполняет наши сердца, придает нам уверенность и, будем откровенны, даже расслабляет нас. Но современный мир очень динамичен, он меняется также стремительно, как и развивается. И поспеть за мировыми процессами – это критическая и очень сложная задача, требующая поддержания спринтерского темпа на марафонской дистанции. Принципиально важно понимать, что таково требование времени. Ибо не только остановка, но даже замедление скорости цивилизационного развития того или иного государства может привести к его исчезновению из поля зрения мировой общественности и даже с политической карты мира. И соседняя Армения – тому наглядный пример. Именно эта страна, осуществившая после развала СССР рывок вперёд, оккупировала часть Азербайджана и 30 лет не выпускала Карабах из своих рук, не имея возможности ни освоить захваченные территории, ни отказаться от своей кровавой добычи. И как результат – разгром в 44-дневной войне, катастрофическая капитуляция и лихорадочный поиск выхода из экзистенциального тупика, в которой эта страна сама себя загнала, остановив на 30 лет свой прогресс в динамично развивающемся регионе.

То есть, на те самые 30 лет, в течение которых Азербайджан, благодаря динамичному развитию, которое подпитывалось общенародной мечтой об освобождении Карабаха, добился феноменальных результатов. Да, трагедия, которая обрушилась на Азербайджан, уничтожила наши города и села, унесла жизни десятков тысяч людей, лишила крова более миллиона человек… Но она же воспитала в нас героев, готовых защитить свою Родину и, если потребуется, отдать за нее жизнь, готовых не только водрузить знамя над Карабахом, но и возвысить его среди тех, кто были так несправедливы и равнодушны к нашим страданиям и потерям. Другими словами, азербайджанский народ не замкнулся в своей боли, а сублимировав её в творческий потенциал развития и прогресса, обеспечив динамическое развитие своей страны, сделав её конкурентоспособной, влиятельной и уважаемой в мире. Даже после полной деоккупации Карабаха, мечта о нем осталась главной мотивационной силой, стимулирующей, поистине, стремительное возрождение этого региона Азербайджанской Республики. В течение трех послевоенных лет, задействовав колоссальные финансовые, научно-технические и человеческие ресурсы в процессе восстановления освобожденных территорий, в Карабахе были заново построены города, сёла, международные аэропорты, современные дороги, электростанции, школы, мечети, отремонтированы церкви, создана необходимая инфраструктура, открыт новый Карабахский университет, проведены тысячи различных мероприятий, конференций, фестивалей, спортивных состязаний… Объем выполненных и продолжающихся работ поражает воображение, превращая Карабах в жемчужину нашей страны и один из центров мирового туризма.

А стремление не только отстроить Карабах, но и вернуть в этот регион республики его исконных жителей, нашло свое отражение в принятой в 2022 году беспрецедентной по объему и амбициям, Государственной программе по возвращению вынужденных переселенцев в родные места. Эти планы уже становятся реальностью и, в скором времени, позволят сотням тысяч наших граждан навсегда вернуться в свои дома, чтобы жить в них в мире и благополучии. Именно поэтому нам так сложно свыкнуться с реальностью и осознать, что историческая миссия освобождения и восстановления Карабаха, которая долгие годы заряжала народ Азербайджана своим энергетическим потенциалом, завершена. Мало того, даже приуменьшение актуальности этого мотивационного фактора вызывает чувство дискомфорта и определенный страх в обществе. Опасность возникновения идеологического вакуума под вопросом «А что дальше?» начинает тяготить людей, вызывая тревогу за будущее страны. И чем дальше в историю уходит Карабахская война, тем громче будет звучать этот вопрос, формируя острую необходимость и общественный запрос на новую общенациональную идею, которая должна обеспечить дальнейшее поступательное движение азербайджанского общества. А что же дальше? Четко осознав эту проблему, первым ее озвучил президент Ильхам Алиев. Мало кто ожидал от главы государства такой уровень откровенности, но в способности предвосхищать события заключен стиль главы государства. Понимая, что было бы ошибкой и дальше эксплуатировать в качестве национальной идеи тему победы азербайджанского народа в 44-дневной войне, лидер нации и глава государства первым сказал об этом народу. По мнению президента, если продолжать фетишизацию победы в Карабахской войне, народ в конце концов устанет и будет разобщен, что сыграет на руку тем, кто продолжает вынашивать против нас различные планы. В недавнем интервью Ильхам Алиев повторил эту точку зрения, подчеркнув, что, в отличие от некоторых стран, Азербайджану следует не почивать на лаврах победы, а совместно работать над созданием новой общенациональной идеи. То есть, перед обществом вновь поставлен фундаментальный вопрос: что именно должно стать очередной высшей целью, которая будет стимулировать поступательное движение нашего общества?

Прежде, чем ответить на этот вопрос, необходимо понять, как именно Карабах и его освобождение стали общенациональной идеей. Тогда, в начале 90-х годов ХХ века, в ситуации глобальной несправедливости по отношению к нам и имитации миротворческих усилий со стороны ведущих мировых держав, все мы, объединившись вокруг общенационального лидера Гейдара Алиева, сумели уберечь страну от порабощения и фактической колонизации. Но даже мощь и масштаб личности Гейдара Алиева не смогли окончательно нивелировать угрозу расчленения страны. Политической мудрости, опыта и влияния общенационального лидера хватило лишь на приостановку этого губительного для страны процесса, которую Гейдар Алиев сумел, буквально, вырвать у тех, которые уже потирали руки в предвкушении победы над Азербайджаном. Именно этой спасительной передышкой, а по сути, уникальным историческим шансом и воспользовался Ильхам Алиев, который не только продолжил дело отца, сдерживая победившую в Первую Карабахскую войну Армению и стоящие за ней международные силы, но и ВПЕРВЫЕ перешел от политики обороны к стратегии наступления, достойно отвечая на провокации, как на военных фронтах, так и в деле укрепления государственности страны и её международных позиций.

Находясь в классическом состоянии «ни войны, ни мира», Ильхам Алиев последовательно строил мирную жизнь, развивая и расширяя не только экономику, международные связи, стабильность государственных институтов, без которых невозможно современное гражданское общество, но и мощную армию, отвечающую всем мировым стандартам. Глава государства объявил войну политике пораженчества, продемонстрировав всему миру не только экономический и военно-промышленный потенциал Азербайджана, но и способность азербайджанского народа объединяться во имя достижения общенациональных задач. Я не знаю другого примера государства или народа, который, имея в пассиве 20 процентов территорий, оккупированных врагом, а также миллион беженцев или вынужденных переселенцев, развивался и опережал по темпам экономического развития не только страну-оккупанта, но и многие другие государства, живущие в мире и достатке. Я не знаю другого государства или народа, способного сублимировать боль от потерь и унижений в творческое и созидательное начало, народа, который оплакивая в душе свои потери, смеялся бы в лицо тем, кто совершал против него преступления. Это был осознанный выбор азербайджанцев - не дать боли и страданиям победить стремление к победе, не жаловаться и не просить сильных мира сего принимать азербайджанский народ, как ущербный, обиженный или угнетенный, а стать равными, достойными и нужным для них.

Это был выбор общенациональной идеи, опиравшейся не на слабость и жажду сострадания, а на силу, Не на подчинение, а на независимость. Не на покорное принятие чужого менталитета, а на развитие собственной культуры, собственного образа жизни и собственных мироощущений. В результате, все эти особенности, представления и ожидания нашли своё отражение и воплотились в общенациональной идее освобождения Карабаха, которая и привела наш народ к победе. Мир после войны. Но как? И, словно почувствовав фундаментальный сдвиг в политике Азербайджана, «Армения-плюс», как окрестил соседнюю страну Ильхам Алиев, начала прессинговать по всем направлениям. Парадоксальным является тот факт, что, когда мы находились в состоянии войны, нам навязывали несправедливый, по сути, пораженческий мир, на который мы не могли согласиться. Но стоило нам победить, освободить от оккупации свои территории, добиться торжества справедливости и воцарения мир на многострадальных землях Азербайджана, как нам начали навязывать войну, провоцировать на агрессивные действия и делать все возможное, чтобы хаос и неопределённость вновь вернулись на наши земли. Участились провокации, усилилось давление на международных площадках, и все это было подчинено единственной цели - заставить нас отступить от достигнутого и признать в той или иной форме сепаратистский режим. Но было уже поздно. И остановить азербайджанский народ, его армию и Верховного главнокомандующего, мотивированных священной общенациональной идеей освобождения Карабаха, было уже невозможно. И вот теперь, когда победа в 44-дневной Карабахской войне создает в воспаленном воображении наших оппонентов образ Азербайджана, который не остановиться на достигнутом и будет продолжать жить экспансионистскими идеями захвата чужих территорий, президент Ильхам Алиев начинает строить мир и призывает азербайджанский народ к совместному поиску новой общенациональной идеи устойчивого мирного развития региона. Характерно, что Алиев делает это на пике своих военно-политических, экономических и внешнеполитических успехов. Президент Азербайджана переиграл своих врагов и политических оппонентов, когда отказался от навязываемого нам пораженческого мира, победил их на поле боя и вновь взял верх над ними, когда после победы отказался от продолжения войны и предложил мир и добрососедство на Южном Кавказе Я уверен, что Азербайджан ждут глобальные структурные и фундаментальные реформы государственного управления. Речь идет о реформах, которые идут сверху и пронизывают все уровни общественно-политического устройства страны, о реформах, которые создадут своеобразный perpetuum mobile - духовный источник постоянного стремления вперед, при котором само движение станет источником динамического развития страны.