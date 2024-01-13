Представители Республиканской партии «дорого заплатят» за нежелание оказывать финансовую помощь Украине. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

Общаясь с Байденом на Южной лужайке Белого дома, журналисты спросили его о возможных перспективах продолжения поддержки Киева со стороны Вашингтона.

«Что ж, если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется очень дорого за это заплатить», — передает заявление американского лидера сайт Белого дома.