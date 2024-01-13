После ударов США и Великобритании: у хуситов достаточно сил атаковать

По их словам, в результате ударов уничтожено или повреждено 20-30% наступательного потенциала хуситов, но многие из их оружейных платформ мобильны и могут быть перемещены в другое место.

Атаки США и Великобритании на военные объекты хуситов в Йемене привели к уничтожению примерно 90% целей. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

Они отметили, что хуситы по-прежнему сохраняют около 75% своего ракетного потенциала и возможность запуска ракет и беспилотников по кораблям, следующим по маршрутам в Красном море.

Также сообщается о том, что было трудно определить местонахождение целей хуситов после нескольких лет, в течение которых США и союзные разведслужбы не уделяли приоритетного внимания сбору такой информации. Сейчас американские аналитики собирают информацию о других потенциальных целях, отметили собеседники издания.

По мнению одного из чиновников, США будут придерживаться тактики уничтожения целей в кратчайшие сроки после ее обнаружения, если президент США Джо Байден отдаст соответствующее распоряжение.

США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном движения «Ансар Аллах» (хуситов). Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сари заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену. США и Великобритания также нанесли удары по военно-морской базе йеменских вооруженных сил напротив побережья города-порта Ходейда на западе Йемена. Рано утром в субботу авиация США и Британии нанесла новые удары по военной базе Ад-Длейми в районе аэропорта йеменской столицы Саны. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.