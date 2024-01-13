«Сюрпризы» снежной погоды в Ленкорани и Шеки

В Ленкорани снежная погода нанесла ущерб электроэнергетической и дорожной инфраструктуре района, сообщает АПА.

Со вчерашней ночи в городе прервано электроснабжение, транспортное движение на дорогах ограничено.

Снегопад парализовал движение транспорта и в Шекинском районе. Репорт передает, что в основном трудности наблюдаются в движении грузовых автомобилей.

На территорию привлечены сотрудники коммунальных служб, техника и личный состав Шекинской части пожарной охраны МЧС.