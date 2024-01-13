А до этого он пел «Азербайджан»; ВИДЕО

Отдел спорта 12:05

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта присоединился к известному азербайджанскому тренду в социальной сети TikTok. Видео, известное пользователям как «Çay verərsən?», стало вирусным. Вот и президент «Барсы» с подачи азербайджанского бизнесмена Аднана Ахмедзаде «просит» налить ему чаю. Видео в своем Instagram разместил Ахмедзаде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ADNAN AHMADZADA (@adnan555)

Аднан Ахмедзаде был рядом с Жоаном Лапортой в новогоднюю ночь. Во время празднества в Дубае среди прочих была исполнена и песня «Азербайджан» Муслима Магомаева, и президент «Барселоны» тоже подпевал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ADNAN AHMADZADA (@adnan555)

Аднан Ахмедзаде стал известен широкой аудитории как друг Лионеля Месси. Его фото с аргентинской мегазвездой дома у Месси взорвало мировые соцсети.