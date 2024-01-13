И президент «Барселоны» примкнул к популярному азербайджанскому тренду А до этого он пел «Азербайджан»; ВИДЕО
Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта присоединился к известному азербайджанскому тренду в социальной сети TikTok.
Видео, известное пользователям как «Çay verərsən?», стало вирусным. Вот и президент «Барсы» с подачи азербайджанского бизнесмена Аднана Ахмедзаде «просит» налить ему чаю. Видео в своем Instagram разместил Ахмедзаде.
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Аднан Ахмедзаде был рядом с Жоаном Лапортой в новогоднюю ночь. Во время празднества в Дубае среди прочих была исполнена и песня «Азербайджан» Муслима Магомаева, и президент «Барселоны» тоже подпевал.
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Аднан Ахмедзаде стал известен широкой аудитории как друг Лионеля Месси. Его фото с аргентинской мегазвездой дома у Месси взорвало мировые соцсети.
Возвращаясь же к флешмобу «Çay verərsən?», стоит сказать, что он набирает популярность и за пределами Азербайджана. На днях «налить чаю» попросила известная российская блогерша Светлана Алексеева, у которой более 2 миллионов подписчиков в Instagram. Футбольная фанатка и поклонница Криштиану Роналду сняла видео вместе с футболистом мадридского «Реала», юным турецким талантом Арда Гюлером.