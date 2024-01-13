Что за взрыв прогремел в Хайфе?

Утром в воскресенье, 14 января, около Хайфы прогремел сильный взрыв, после чего было видно облако дыма, сообщают израильские СМИ.

Полиция сообщает, что речь идет о последствиях «технического сбоя» на нефтеперерабатывающем заводе: возникло излишнее давление, которое привело «к технической неисправности, сопровождаемой звуковым эффектом, похожим на взрыв».

Сведений о пострадавших не поступало.