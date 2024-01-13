Глава МИД Северной Кореи собирается в Москву. А в это время Пхеньян запустил ракету

Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным военных, это первый запуск ракеты со стороны КНДР в 2024 году. Подробности запуска не приводятся. Береговая охрана Японии сообщила, что ракета, по предварительным данным, уже упала.

В то же время Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает, что северокорейский министр иностранных дел Цой Сон Хи посетит Россию 15-17 января. Агентство указывает, что поездка состоится по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова.