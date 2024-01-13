Успешная операция турецких спецслужб

В результате точечной спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции на севере Ирака нейтрализован член террористической организации PKK/KCK Хасан Себури. Об этом сообщает Anadolu.

Боевик под кодовым позывным «Редур Баз» был обезврежен в районе Сулеймания.

По данным источников в силах безопасности, он осуществлял сбор разведывательной информации касательно Турции. Предварительно прошел для этого специальную подготовку.

Себури примкнул к группировке в Иране в прошлом году.