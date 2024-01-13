Кандидат-азербайджанофоб занялся подхалимажем

Вивек Рамасвами, бизнесмен индийского происхождения, кандидат в президенты США от Республиканской партии, известный громкими антиазербайджанскими заявлениями, заявил, что экс-президент США Дональд Трамп является «величайшим президентом XXI века». Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Дональд Трамп был величайшим президентом 21-го века, и я не собираюсь критиковать его», - заявил Рамасвами.

По его словам, американские избиратели, в частности, в штате Айова, «глубоко обеспокоены» тем, что эта «система» больше не позволит Дональду Трампу приблизиться к Белому дому.

Рамасвами отметил, что «выступал против преследований Трампа и защищал его на каждом шагу».