Пакистан отказался от предложения США

Пакистан назвал безосновательными сообщения об участии ВМС страны в операции международной коалиции во главе с США против хуситов в связи с размещением кораблей в Аравийском море.

Корабли направлены туда для «защиты международного судоходства, которое затрагивает и Пакистан», такой шаг «[не имеет] ничего общего с конфликтом между ХАМАС и Израилем», приводит слова представителя пакистанских ВМС газета The Express Tribune.

«Мы полностью поддерживаем дело палестинцев в соответствии с политикой правительства и… не являемся участниками какого-либо конфликта между хуситами и Израилем», - сказал он.

«Миссия ВМС Пакистана заключается в обеспечении безопасности наших торговых судов и морских коммуникаций, проходящих через наши территориальные воды, в соответствии с международными обязательствами», - добавил представитель.

По данным информированных источников издания, Исламабад отклонил предложение Вашингтона присоединиться к оперативной группе 153 в Красном море в составе Объединенных морских сил CMF (Combined Maritime Forces) под руководством США. Пакистан не принимает участия в операции Prosperity Guardian, а также не намеревается присоединяться к какой-либо коалиции, выступающей против палестинцев, уточнили они.