Морозы не помешают работе Бакинского аэропорта

Международный аэропорт Гейдар Алиев работает в штатном режиме, рейсы выполняются в рамках расписания. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, Бакинский аэропорт в рамках комплексных подготовительных работ полностью готов обеспечить надежное воздушное сообщение в сложных погодных условиях. Технический парк полностью укомплектован, в аэропорту в постоянном режиме проводятся все необходимые работы по очистке взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, а также обработке самолетов противообледенительной жидкостью.

Планируемые ресурсы, задействованные на территории аэродрома, разрабатываются с учетом прогноза погоды на ближайшие сутки, что позволяет оперативно реагировать на изменения и минимизировать возможные негативные последствия, отметили в пресс-службе.

Обслуживание воздушных судов и пассажиров также проходит в плановом порядке.