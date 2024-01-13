Начиная с вечера 13 января и на протяжении всей ночи Исполнительной власть города Баку, ее соответствующие учреждения и коммунальные службы работают в особом усиленном режиме. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города.

Городские службы были приведены в полную готовность и в течении ночи занимались уборкой снега и ликвидацией других последствий, вызванных непогодой. Несмотря на сравнительно небольшое количество снега, сотрудники коммунальных служб столицы проявили высокий уровень организованности и дисциплины, в кратчайшие сроки очистив от снега улицы, проспекты, пешеходные тротуары, автобусные остановки и территории перед станциями метро.