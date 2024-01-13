О погоде в понедельник: мороз, гололед...

В понедельник, 15 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами возможны кратковременные осадки, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Прогнозируется умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью - 0-4° мороза, днем - 2-5° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но ночью в некоторых районах возможен снег. Умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью - 2-7° мороза, днем - 1-6° тепла, в горах ночью - 13-18° мороза, днем - 3-8° мороза.

15 января в Баку и на Апшероне ночью и утром возможен гололед на дорогах. В регионах Азербайджана, особенно в горных и предгорных, в связи с ожидаемыми морозами ночью и утром 15-16 января существует вероятность гололеда.