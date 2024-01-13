Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин 13:36

Как уже сообщал haqqin.az, кандидат от правящей партии Тайваня 64-летний Лай Циндэ, также известный как Уильям Лай, победил в субботу на президентских выборах. Но парламентское большинство по итогам прошедших в тот же день выборов в парламент теперь в руках склоняющегося к объединению с материковым Китаем Гоминьдана. Вчера, 13 января, в месяц Деревянного Быка по китайскому календарю, с которым сверяется каждый уважающий себя китаец вне зависимости от партийной принадлежности, 19,3 млн избирателей Тайбэя отправились на избирательные участки.

Где им предстояло отдать свои голоса аж три раза: за главу администрации Тайваня и его заместителя; представителя своего округа в парламенте острова — Законодательном юане и за предпочтительный «партийный список», на основе чего распределят 34 места в законодательном органе. Главным вопросом выборов были, конечно же, статус Тайваня и отношения с Пекином на предстоящие четыре года. Находящаяся у власти Демократическая прогрессивная партия (ДПП) считает, что Тайвань как можно дольше должен оставаться полностью автономным от КНР и развивать тесные военные связи с Вашингтоном в рамках общей с американцами оборонной концепции. Мастодонты тайваньской политики — партия Гоминьдан (ГМД) и их кандидат 66-летний Хоу Юи активно выступают против полной независимости Тайваня и поддерживает идею объединения с Китаем, но не «здесь и сейчас» в качестве провинции КНР, а когда-нибудь потом и в качестве особой автономии.

Третий выбор тайваньского избирателя — Тайванская народная партия (ТНП) - юниор местной политической жизни, поскольку появилась совсем недавно, в 2019 году, представила программу «третьего пути», которая представляет из себя попытку объединить подходы к Пекину и США ДПП и Гоминьдана. По итогам выборов победе Уильяма Лая, на первый взгляд, Вашингтон должен аплодировать, а в КНР, наоборот, расстраиваться. Но китайская политика – интереснейшая штука, где бы она не делалась – в Пекине или в Гонконге, в Макао или на Тайване. В любой ситуации китайцы стремятся к приносящей им прибыль гармонии, сочетающей инь и ян. В любой ситуации они избегают резких телодвижений, предпочитая неспешное развитие событий – «дорога в тысячу ли начинается с первого шага», «обезьяна, сидящая на дереве и наблюдающая за схваткой двух тигров» и прочие принципы китайской философии, которые являются не абстракциями, а руководством к практической деятельности.

В полном соответствии с этими принципами избиратели на Тайване голосовали и в минувшую субботу. Сведя к нулю вероятность конфронтации вокруг острова и ограничив возможности кандидатов в совершении резких шагов. Да, выбрали в президенты Уильяма Лая, который негласно считался фаворитом Вашингтона. Но в то же время отдали большинство в парламенте Гоминьдану, который и назначит спикера, и будет в состоянии блокировать проамериканские внешнеполитические инициативы президента. Да и если внимательно читать программы соперничающих партий, то в них не обнаружить кардинальных разногласий. На вопрос об объединении с Китаем все три партии отвечают «в перспективе – почему бы и нет». Все остальное – вопрос торга внутри тайваньских элит между собой и Пекином.