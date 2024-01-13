МЧС призывает граждан быть осторожными

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана призвало граждан проявлять осторожность на заснеженных и обледенелых дорогах и улицах.

В ведомстве рекомендовали по возможности не покидать место проживания в морозную и снежную погоду, в частности в горной местности.

«В случае такой необходимости необходимо заранее сообщить родственникам о направлении движения, убедиться, соответствуют ли технические показатели автомобиля нужным требованиям, иметь достаточный запас топлива», - указали в МЧС.