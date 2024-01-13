Скандал на заседании «кабинета войны» в Израиле

Министр обороны Израиля Йоав Галант покинул заседание кабинета по ведению войны после того, как его помощнику (руководителю его аппарата) не разрешили там присутствовать, сообщает израильское издание «Детали».

Заседание проходило в комплексе Министерства обороны в Тель-Авиве («Кирие»). Как сообщили свидетели этого конфликта, Галант опоздал на заседание и пришел туда вместе с руководителем своего аппарата. Когда он вошел, ему сообщили, что канцелярия премьер-министра приняла решение, что слушания пройдут без советников и помощников.

Между Галантом и главой Совета национальной безопасности Цахи Ханегби началась перепалка по этому поводу. Ханегби сказал ему: «Я даже своих помощников сюда не взял». Галант ответил: «Вы забыли, что Вы сами — помощник».

В результате, по словам свидетелей, Галант в гневе покинул заседание со словами: «Хватит мешать мне работать». Источник, присутствовавший на заседании, сообщил, что это был первый случай, когда Галанту не разрешили присутствовать вместе с руководителем своего аппарата.

Спустя некоторое время Галант вернулся на заседание правительства и в дальнейшем присутствовал там.