Кадровые войска РФ формируют десантно-штурмовые бригады для десантирования и разведки в тылу украинских линий обороны. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны.

Подобные подразделения также действовали в советское время во время боевых действий в Афганистане, отмечается в сводке.

По словам российских источников, такие бригады в составе наземных соединений смогут проводить десантирование в ближнем тылу Украины без парашютов. Вероятно, это будут попытки высадки с вертолетов для быстрого развертывания личного состава, как это было во время начальных боев за аэропорт Гостомель под Киевом 24 февраля 2022 года.

В сводке отмечается, что на Запорожском направлении уже действует такое подразделение - 49-я отдельная десантно-штурмовая бригада (ДШБ) в составе 58-й общевойсковой армии (Южный военный округ). ДШБ существуют в современной армии РФ в составе Воздушно-десантных войск.

Аналитики наблюдали за случаями формирования разведывательно-штурмовых бригад в составе общевойсковых формирований и пришли к выводу, что создание специализированных формирований должно ответить на конкретные тактические вызовы, с которыми военные РФ сейчас сталкивается в Украине.

По мнению экспертов, «развертывание десантно-штурмовых бригад изолировано от более широкой структуры сил Воздушно-десантных войск, вероятно, будет означать, что эти специализированные бригады будут использоваться как еще одно средство для проведения изнурительных фронтовых атак под руководством пехоты на украинские укрепленные позиции в краткосрочной перспективе».