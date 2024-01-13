Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после поездки на Купянское направление отправился на Южный фронт. Он побывал в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск «Таврия» и «Одесса». Об этом он сообщает в телеграм-канале.

«Провели плодотворную работу с командующими направлениями и командирами бригад, выполняющими задачи в Донецкой, Херсонской областях и Запорожье. Согласовали шаги для повышения эффективности применения войск на основе имеющихся ресурсов и оперативной обстановки. С командующим Военно-морскими силами подробно проработали вопросы по ситуации в акватории Черного моря», - заявил Залужный.