Швеция производит для Украины боеприпасы

Управление военного обеспечения Швеции (FMV) подписало соглашение с компанией Nammo о росте производства 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов, сообщает «Крым.Реалии».

По словам главы оперативного отдела армейской техники FMV Йонаса Лоцне, сроки поставки будут сокращены, что увеличит возможности поддержки Украины.

Соглашение будет превращено в окончательный контракт при условии, что ЕС выделит средства в течение первого квартала 2024 года.