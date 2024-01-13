В Британии не согласились с Эрдоганом

Правительство Великобритании не разделяет точку зрения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно ударов британо-американской коалиции по объектам мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон в интервью телеканалу Sky News.

В пятницу Эрдоган обвинил США и Великобританию в использовании непропорциональной силы при ударах по объектам хуситов и в попытке превратить Красное море в «море крови».

«Мы не согласны с тем, что сказал президент Эрдоган. Но наши действия поддержала коалиция с участием большого числа стран», - отметил Кэмерон.

Он добавил, что Турция является «важным союзником по НАТО», однако в данном случае позиции стран не совпадают.