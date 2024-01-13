Инженерные войска азербайджанской армии во взаимодействии с другими госструктурами расчищают от снежного покрова и обеспечивают поддержание в рабочем состоянии путей обеспечения подразделений, несущих службу в труднопроходимой горной местности на освобожденных территориях Азербайджана. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Согласно сообщению, продолжается осуществление необходимых мероприятий по инженерному обеспечению, проводимых в целях поддержания высокого уровня служебно-боевой деятельности подразделений, дислоцированных в труднопроходимой горной местности, при любых погодных условиях, а также для обеспечения безопасного и непрерывного движения автомобильной и колонн боевой техники.