Беспилотники атаковали российскую область

На поселок Теткино Глушковского района Курской области РФ совершена атака беспилотников. Пострадал один человек. У него осколочное ранение средней степени тяжести, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В двух домовладениях выбиты окна. Собственникам окажем помощь в ремонте», — заявил он.

При этом он не назвал число атаковавших регион дронов и не уточнил, удалось ли их сбить.