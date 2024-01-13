Беспилотники атаковали российскую область
На поселок Теткино Глушковского района Курской области РФ совершена атака беспилотников. Пострадал один человек. У него осколочное ранение средней степени тяжести, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В двух домовладениях выбиты окна. Собственникам окажем помощь в ремонте», — заявил он.
При этом он не назвал число атаковавших регион дронов и не уточнил, удалось ли их сбить.
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