Тело армянского солдата нашли под сугробом

Родителям пропавшего армянского солдата сообщили о его гибели, пишет издание «Пастинфо».

Согласно информации, родственникам военнослужащего сказали, что его тело было найдено под сугробом.

Минобороны Армении пока не комментирует это сообщение. Ранее ведомство сообщило, что связь с военнослужащим пропала из-за сильной метели и плохой видимости. Он возвращался с боевой позиции в часть.