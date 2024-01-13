Тело армянского солдата нашли под сугробом
Родителям пропавшего армянского солдата сообщили о его гибели, пишет издание «Пастинфо».
Согласно информации, родственникам военнослужащего сказали, что его тело было найдено под сугробом.
Минобороны Армении пока не комментирует это сообщение. Ранее ведомство сообщило, что связь с военнослужащим пропала из-за сильной метели и плохой видимости. Он возвращался с боевой позиции в часть.
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