Десятки тысяч российских солдат под Авдеевкой

В районе города Авдеевка в Донецкой области Украины Россия удерживает около 40 тысяч солдат, утверждает спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления полковник Александр Штупун.

«Где-то примерно враг держит одно и то же количество личного состава. Технику применяет из глубины, то есть старается ее не держать на передовой, потому что ее почти сразу наши воины уничтожают. А пехота прячется по окопам. На Авдеевском направлении - это примерно 40 тысяч действует», - цитируют украинские СМИ Штупуна.

По его словам, россияне продолжают активно использовать беспилотники на фронте.