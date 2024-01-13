Икрам Нур, автор haqqin.az 15:10

В различных провинциях Ирана на сегодняшний день арестовано 35 человек по подозрению в причастности к взрывам 3 января в Кермане возле мемориала генералу Касему Сулеймани. Трагедия Ирана не столько в том, что взрыв унес жизни около ста человек. А в том, что в стране сейчас слишком много людей, желающих осуществить теракт и имеющих для это возможности.

Когда на телеэкране шли раздирающие души кадры с места взрыва, густо замешанные на крови, искалеченных людях и шоке чудом уцелевших, когда шла противоречивая информация об обстоятельствах этой трагедии, а комментаторы гадали, кто мог стоять за этим терактом – может тогда и пришла в голову пронзительная мысль о том, что в реальности стоять могли многие – от израильских спецслужб и их прокси - «моджахедов иранского народа» до белуджских сепаратистов и суннитских экстремистов. Официально ответственность на себя взяла организация ИГИЛ, а точнее – ее афганский филиал «Вилаят Хорасан». Оба исполнителя-смертника – граждане Таджикистана, завербованные этой организацией. Вроде как все ясно и все логично, вопрос закрыт. Идут аресты тех, кто помогал исполнителям приобрести и изготовить взрывные устройства, кто доставил их в Керман и вывел на объект, кто помог обойти систему полицейского контроля и мер безопасности, которые были приняты в этот день. Но вопросы все равно остаются. Поскольку теракт подобного уровня сложности включал в себя много этапов, необходимых для его реализации, а соответственно – значительное количество людей, прямо или иначе в нем задействованных. От тех, кто приобретал для террористов сим-карты и арендовал для них транспорт – до тех, что собирал им «пояса шахидов» и проводил их до места преступления.

Все это приводит к однозначному выводу – для Ирана опасность ИГИЛ рано списывать со счетов и утверждать, что она «уже не существует». Ее подполье в стране набирает силу и ищет новых союзников внутри, с кем она в дальнейшем пойдет в решительную и последнюю атаку на режим. А таких ситуативных попутчиков у ИГИЛ в Иране хоть отбавляй. Постоянно на грани иранский Белуджистан, о ситуации в котором haqqin.az писал неоднократно. Подгорает Ахваз, населенный преимущественно арабами, тлеет иранский Курдистан. Несмотря на все усилия спецслужб продолжает действовать подполье «Моджахедов-э-хальк», они же «Организация моджахедов иранского народа», ведущие свою историю с кровавой карусели первых лет Исламской революции. Причем, симпатизанты этой организации, из тех, кто не слишком афишировал свою причастность к ней, теперь при высоких постах, на ответственных должностях, в том числе – в иранских спецслужбах. И прочая, прочая, прочая. Некоторых удивляет та легкость, с которой израильские спецслужбы проникают в секреты Ирана и осуществляют там точечные ликвидации и захваты офицеров разведки. А удивляться тут нечему. Им и особо усилий для вербовки агентуры прилагать не надо –сами иранцы придут и предложат свои услуги.