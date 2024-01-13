Сын легендарного Марадоны заявил, что его отца убили

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины по футболу, один из лучших футболистов ХХ века Диего Марадона был убит. Такое заявление сделал его внебрачный сын Диего Марадона-младший, заявление которого приводит испанская газета Marca.

«Ведется открытое расследование - мы, его дети, действительно верим в аргентинское правосудие. Я верю, что все должно было закончиться не так. Они убили моего отца. Не моя работа выдвигать обвинения и утверждать, кто это сделал, но у меня есть догадки на этот счет. Его бросили на произвол судьбы тогда, когда можно было что-то сделать. Я пообещал себе, что до последнего дня буду бороться за справедливость», - сказал Марадона-младший.

В 2022 году аргентинская прокуратура начала следствие в отношении восьми врачей. Их обвиняли в непредумышленном убийстве Марадоны. Согласно показаниям, которые прокуратуре удалось получить от людей, посещавших дом Марадоны, место его пребывания не соответствовало стандартам ухода за человеком после серьезной операции. Марадона умер на 61-м году жизни 25 ноября 2020 года. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.